“Yeraltından Notlar” Moda Sahnesi’de

Kültür Sanat Servisi

Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin ölümsüz eserlerinden "Yeraltından Notlar", Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Gökhan Azlağ ve Sinem Kurt’un performansıyla 26 Mart’ta Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

“Yeraltından Notlar” kendini gerçek dünyadan soyutlayan ya da soyutlamak zorunda kalan, iç çatışmaları ve hezeyanları hayatına yön veren yeraltı adamının eşsiz hikâyesi. Dostoyevski’nin kült metnine yapılan bu güncel uyarlamada, kişinin kendini var etmek ya da var olduğuna kendini ikna etmek için verdiği iç ve dış mücadele, bugünden ve buradan aktarılıyor.