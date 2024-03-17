Yerel örgütlenme şart

Kadıköy Hasanpaşa Mahalle Meclisi, yerel seçimlere sayılı günler kala mahallenin sorunlarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Mesele yerel demokrasidir” denildi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’da yerel seçimler yaklaşırken büyük vaatler ve kişiler üzerinden sürdürülen çalışmaların aksine halkın sorun ve talepleri doğrultusunda örgütlenen Kadıköy Hasanpaşa Mahalle Meclisi Girişimi yerel seçimlere ve mahallenin sorunlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya SOL Parti Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Adayı Yeter Tabak ve Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Üzeyir Uludağ destek verdi.

Yerel yönetim meselesine yerel seçimde “birilerini seçmek” olarak bakılmamalı denilen açıklamada şöyle denildi: “Yerel yönetimler her şeyden önce bir yerel yönetim anlayışını içerir ve öncelikle o yereldeki insanların demokratik örgütlenmesini gerektirir. Mesele yerel demokrasi meselesidir. Yerelin örgütlenmesi ve yerelin kendi sorunlarından hareketle kendi taleplerini ortaya koymasıdır. Bu temelden hareketle Kadıköy Hasanpaşa’da yaşayan insanlar olarak bir yerel-mahalli örgütlenme hedefiyle mahalle meclisi oluşturmak için bir araya geliyoruz.”

GÜVENLİK İÇİN KENTSEL YAPILANMA

Olası İstanbul depremine dikkat çekilen açıklamada, “Fahiş konut fiyatı ve kira artışları nedeniyle sağlıklı ve dayanıklı konut bulamayan birçok komşumuz depreme dayanıksız binalarda oturuyor. Ekonomik kriz, artan inşaat maliyetleri ve yüksek kredi oranları nedeniyle dönüşüm maliyetlerini de karşılayamıyoruz. Hasanpaşa'nın dokusuna ve mülkiyet durumuna bakılmaksızın yapılacak kat yüksekliği artışının çarpık yapılaşmanın önünü açacağını ve Hasanpaşa'nın yeni bir Fikirtepe olacağının farkındayız. Bu tehlikenin tüm bileşenlerin içerisinde olduğu, demokratik, şeffaf bir kentsel dönüşüm süreci ile aşılabileceğine inanıyoruz” denildi.

Mahallede standartların altında kalan kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması gerektiği aktarılan açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı vaziyet planında yer alan, İETT garajının ‘yeşil alan’ olması hususunda adım atılmasını istiyoruz. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu mahalleler arasında olan Hasanpaşa için bunun artık tercih değil zaruri bir ihtiyaçtır!”