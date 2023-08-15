Yerel seçim öncesi Çanakkale'yle ilgili çarpıcı anket

Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri şehirlerin nabzını tutan anketleri yayımlamaya başladı. Bu anketlerden birini AREA Araştırma Şirketi gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale Merkez İlçede, 1504 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket, partilerin son durumu ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri şehirlerin nabzını tutan anketleri yayımlamaya başladı.

Bu anketlerden birini AREA Araştırma Şirketi gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale Merkez İlçede, 1504 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket, partilerin son durumu ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

Ankette “bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda birincilik, kararsızlar ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenlerde.

CHP'nin %29,8 çıktığı ankette AKP %17,3’te kaldı.

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı %42,6, AKP’nin oy oranı ise %24,7 oldu.

Partiler kendi adayıyla yarışırsa…

Siyasi partilerin kendi adayları ile yerel seçime girmesi durumunda kararsız ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenler %36,9 ile yine birinci sırada. Bu soruda “CHP adayına oy veririm” diyenlerin oranı %29,5… AKP %18, İYİ Parti ise %7,9 olarak ölçüldü.

Ankette yerel seçimler öncesi CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin performansı da sorulmuş. Belediyenin performansını başarılı bulanların oranı %27,2.

CHP VE AKP'DE ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Ankette açık uçlu sorular da sorulmuş. “AKP'nin belediye başkan adayı kim olmalıdır?” sorusunda %7,2 ile Jülide İskenderoğlu ilk sırada çıkarken, Bülent Turan %5 ile ikinci sırada görülüyor.



Aynı soru CHP için de sorulmuş. “CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk tercihin CHP’nin yakın zamana kadar Genel Başkan Yardımcılığını yapan, 14 Mayıs seçiminde milletvekili adayı olmayan Muharrem Erkek olduğu görülüyor. Muharrem Erkek %22,6 ile belediye başkanlığı tercihinde birinci sırada çıkarken, Erkek’i %8,7 ile mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan takip ediyor.

Diğer CHP’li isimler ve tercih oranları ise şöyle:

Önceki baro başkanı Bülent Şarlan, % 4,1, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay %3,1, CHP Belediye Meclis Üyesi Erdal Gezen %2,5, iş insanı Mehmet Öngel %2,5, Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan %0,4…

Mart 2024 yılında yapılacak Çanakkale Belediye Başkanlığı seçiminde partilerinin aday olması

durumunda oy verme davranışlarında “oy verebilirim” yanıtı en yüksek %48,4 ile Muharrem Erkek’e verildi.

EN ÇOK TANINANLAR SIRALAMASI

CHP'li bu isimlerle ilgili “tanınırlık seviyesi ve kanaatler” de ölçüldü.

O soruya verilen yanıtlar da şöyle: Muharrem Erkek’i “tanıyorum ve kanaatim olumlu” diyenlerin oranı %48,4 iken, “tanıyorum ama kanaatim olumsuz” diyenler %20,4. Ankete katılanları %13,5 ise “tanımıyorum” diye yanıt verdi.

Mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı “tanıyorum ve kanaatim olumlu” diyenlerin oranı %36,1 iken “tanıyorum ama kanaatim olumsuz”diyenlerin oranı %44,8.

Bülent Şarlan için aynı yanıtlarda sıralama şöyle %23,5, %14, %48,3. Erdal Gezen için ise %16,3, %13,3, %57,5. İrfan Mutluay bu oranlar %15, %12,6, %62,9. Mehmet Öngen %14,7, %12,4, %62,5.