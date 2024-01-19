'Yerel seçim öncesi' çıkmazı: Erdoğan ve Mehmet Şimşek ters düştü

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek’e yerel seçim öncesi ‘kesenin ağzının açılması' talimatını verdiğini ve bunu da direkt söylediğini yazdı. Şimşek ve ekibinin ise temkinli davrandığını belirten Babacan, Şimşek'in sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersinin planlandığını aktardı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşesinde Ankara gündeminde sorunun sadece emekliye zam olmadığını belirterek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği talimatı yazdı.

Kulislerde konuşulanları bugünkü köşesine taşıyan Babacan, Erdoğan'ın Şimşek'e 31 Mart yerel seçimleri öncesi 'kesenin ağzınının açılması' yönünde talimat verdiğini, bunu da kendisine bizzat söylediğini kaydetti. "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ise temkinli" diye yazan gazeteci Nuray Babacan, "Yani, Şimşek’in iki hafta önce yaptığı sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersi planlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ankara gündemine dönersek, emekli maaşlarına yapılan ek zam hiç kimseyi memnun etmedi. AKP içinde ’en az yüzde 45 olmalı’ diyenler de dahil. Bütçe açığının büyüklüğünü gösteren rakamların bir gün önce açıklanması ek zammın ‘sınırlı kalacağının’ habercisi oldu. Yüzde 5’lik artış, Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın alternatifli önerilerinin ortalaması bulunarak kararlaştırıldı.

Sorun sadece emeklilere ek zamla bitmiyor. Yerel seçimlerde avantajlı çıkmak isteyen iktidar partisi, kesenin ağzını açmak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ise temkinli. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi aynı düşünmüyor. Erdoğan’ın 31 Mart’a kadar kısıtlamaların kaldırılması ve ‘kesenin ağzının açılmasını' istediği, bunu da direkt Mehmet Şimşek’e söylediği anlatılıyor. Yani, Şimşek’in iki hafta önce yaptığı sosyal yardımların doğru kullanılması ve kamu harcamalarının sınırlandırılması uyarısının tam tersi planlanıyor…"