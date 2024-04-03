Yerel seçim sonuçları en çok ABD’de konuşuldu: İstanbul'a yakın ilgi

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, 31 Mart seçimlerinin dünyaya yansımasında ilk sırada 8 bin 597 iletiyle ABD yer aldı. Yerel seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin yansımalarını derledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, seçimin yurt dışı yansımalarında 8 bin 597 iletiyle ABD ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla; Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa, Kanada, Pakistan, Almanya, Hollanda, İtalya ve Yunanistan takip etti.

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel dijital medya dinleme platformu DigiLUP verilerine göre, yerel seçim sonuçları, yurt dışındaki internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Seçimin sonuçlandığı 31 Mart 2024 itibariyle incelenen, İngilizce içerikli dijital medya sonuçlarında, özellikle bazı ülkelerin öne çıktığı görüldü. Seçimle ilgili içeriklerin yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlandı.

ABD’de yaşayan sosyal medya kullanıcıları ve ABD’de yayın yapan internet siteleri, Türkiye yerel seçim sonuçlarıyla yakından ilgilendi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin dijital medyada öne çıkan ülkeler şu şekilde oldu:

Amerika Birleşik Devletleri (8 bin 597 ileti)

Birleşik Krallık (776 ileti)

Hindistan (665 ileti)

Fransa (602 ileti)

Kanada (593 ileti)

Pakistan (556 ileti)

Almanya (303 ileti)

Hollanda (233 ileti)

İtalya (191 ileti)

Yunanistan (166 ileti)

X GÜNDEMİNE OTURDU

Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, yurt dışında dijital medyada toplam 15 bin 500 yansıma oldu. En fazla yansımaya ulaşan mecra ise Twitter (X) oldu. Sonuçların, 11 bin 800’ü sosyal medya kullanıcılarının Twitter hesaplarından paylaştığı yorumları içerdi.

EN FAZLA YORUMLANAN PARTİ

Partiler arası rekabete dönüşen yerel seçimlerde, yurt dışında dijital medya içeriklerine yansıyan sonuçlara göre, AK Parti ve CHP aynı oranlarda yer buldu. AK Parti ile ilgili içerikler 4 bin 123 iken, CHP ile ilgili içerikler 4 bin 83 adet oldu. Yanı sıra, Yeniden Refah Partisi’nden bahsedilen 20 içerik, İYİ Parti’den bahsedilen 18 içerik yayınlandı.

Ayrıca, tüm sonuçlar arasında en fazla adı geçen siyasetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan ile ilgili 12 bin 400 içerik yayınlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bin 11 içerik yayınlandı.

İSTANBUL SONUÇLARINA YAKIN İLGİ

Yerel seçim dijital medya yansımalarında en fazla içeriğe ulaşan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

İstanbul ile ilgili 7 bin 25, Ankara ile ilgili 4 bin 800 içerik yayınlandı. Adaylar arasında ise en fazla konuşulan siyasetçi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu 3 bin 900 sonuçta, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise 1000 sonuçta yer aldı.