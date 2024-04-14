Yerel seçime olağanüstü itiraz için son gün

31 Mart'taki yerel seçimler için 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci bugün saat 17.00'de tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün, Kütahya ve 21 ilçe için yapılan seçim itirazlarını reddetti.

YSK'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına itirazlar için mesai sürüyor. Kurul, siyasi partiler ve bağımsız adayların 20'den fazla itiraz dosyasını ele aldı.

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor.

Siyasi partiler, olağanüstü itiraz süreci kapsamında bugün saat 17.00'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.