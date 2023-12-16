Yerel seçimlerde İstanbul vurgusu

Yerel seçim hazırlıklarını hızlandıran CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarıyla buluşan ikili ‘İstanbul İttifakı’nın bir kez daha altını çizdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saraçhane'de gerçekleşen buluşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı

Görüşme sonrası basın mensupları karşısına geçen İmamoğlu ve Özel yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul İttifakı vurgusu yapan İmamoğlu, "31 Mart 2024 tarihi itibarıyla İstanbul halkıyla birlikte 2019'da hep birlikte temelini attığımız İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbullularla buluşturmaya devam ettirme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar” dedi.

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Özgür Özel ise İstanbullulara çağrı yaptı. Özel, şunları ifade etti: "Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluların bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyorum; geçen sefer 31 Mart'ta İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikâyesi bütün İstanbul'a yansısın diye oy kullandılar. Ben şimdi İstanbul'u seven, dürüst yüreklere bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum.

İttifak sorusuna cevap veren Özel, "İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları koyalım her şeyi söyleyelim şu ismin önüne geçemeyiz; İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. En büyük güvencem İstanbul ittifakı" dedi.

Özel, bir gazetecinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının neden açıklanmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aydın'ı açıkladığımız gün, Aydın'la aynı ölçekte ve statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor 8 şehirde. Sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak”

İzmir ile ilgili de konuşan Özel, "İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl gerekiyorsa tamamlanacak" dedi.

Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile olası görüşmesi hakkında ise şunları söyledi:

İNCE’YLE GÖRÜŞECEĞİZ

“Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş, geçmişte partimizin grup başkanvekilliğini yapmış, genel başkan adayı olmuş, Cumhurbaşkanı adayımız olmuş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde Sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz.”

CHP Parti Meclisi (PM), önceki gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığını onaylamıştı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da Ahmet Akın olarak belirlenmişti.