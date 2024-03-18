‘Yerel seçimlere soldan bakış’ paneli düzenlendi

Haber Merkezi

İzmir'de önceki gün "Yerel Seçimlere Soldan Bakış, Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları" paneli düzenlendi.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği ile TMMOB Mimarlar, Jeoloji Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odaları İzmir Şubelerinin düzenlediği, "Yerel Seçimlere Soldan Bakış, Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları" paneli SOL Parti, EMEP, TİP, DEM, TKP ve CHP adaylarının katılımı ile yapıldı.

İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde açılış konuşmasını yapan ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Başkanı ve Düzenleme Kurulu Üyesi Özgür Topaç, İzmir'in güncel sorunları ve ihtiyaçları üzerinden demokratik ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını tartışmak için paneli düzenlediklerini dile getirerek, "Bu alanlar bu sokaklar, bu kentler bizim" dedi.

SOL Parti Buca Belediye Başkan Adayı Erkan Günel, bütçeden planlamaya tüm toplumun katılacağı bir demokratik yerel yönetim hedeflediklerini dile getirerek, "Kent içi toplu ulaşım ücretsiz olmalı. Engelli danışma meclisleri kurulmalı. İthal fosil yakıtlara bağımlılık azaltılmalı. Orman alanları, su havzaları yapılaşmamalı. Ülkede tek adam düzeninin benzeri olan yerel yönetimlere karşı sadece beş yılda bir sandığa giderek sorunları çözemeyiz. Bu rejime karşı mücadeleyi sürdürmek zorundayız" diye belirtti.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal demokrat bir belediyecilik için yola çıktıklarıni ifade ederek, "Adil kent, eşit yurttaşlık mottomuz" diye konuştu.