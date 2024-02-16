Yeri tespit edilmişti: Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Yapılan çalışmalar neticesinde deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu. Su altı tarama cihazlarının görüntülerinde 51 metre derinlikte gemi batığına rastlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen geminin "Batuhan A" gemisi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan şöyle:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

(Batuhan A gemisi) Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir."

MÜRETTEBAT ARANIYOR

Öte yandan batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan halen haber alınamadı. Arama çalışmaları gece boyunca da devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı.

Gece saatlerinde ise ekipler 51 metre derinlikte olan geminin yanına su altı robotuyla inerek içine baktılar. Gemi 51 metre derinlikte ekipler tarafından görüntülendi. Bugün ise hava şartları el verirse balık adamların dalış yapması bekleniyor.

Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilirken mürettebatın geminin içinde olmadığı tahmin ediliyor.