Yerlikaya'dan 'FETÖ operasyonu' açıklaması: 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Kıskaç-3’ Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ'ye yönelik 12 ilde eş zamanlı Kıskaç-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Konya merkezli, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını söyledi.

1️⃣2️⃣ İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-3” Operasyonlarında 3️⃣8️⃣ şüpheli Yakalandı❗️



Milli İrademize Darbe Yapmaya Kalkışan FETÖ'cü Hainlerin Peşlerini Bırakmayacağız❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl… pic.twitter.com/lw7mM703XJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 10, 2024

Bakan Yerlikaya, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını aktararak şunları kaydetti:

"Örgütün sözde 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen, Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı."

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konulduğunu bildirildi.