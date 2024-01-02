Yerlikaya duyurdu: 'Şahinler' suç örgütü çökertildi, 15 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 15 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 'Şahinler' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şahinler' adlı organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli 3 ilde 'Kafes-27 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşı İlkay Yılmaz ile beraber 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine 'kasten yaralama', mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri belirlendi.

Antalya merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗



Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 1️⃣5️⃣ şüpheli gözaltına alındı❗️Operasyon devam ediyor❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/UASZaHJElL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan”; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda;

Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu."