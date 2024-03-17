Yerlikaya: Maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında bir grup taraftarın sahaya girerek Fenerbahçeli sporculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında bir grup taraftarın sahaya girerek Fenerbahçeli sporculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışması ve maç sonu olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."