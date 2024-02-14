Yeryüzü Doktorları: Gazze'deki klinik İsrail tarafından tamamen yıkıldı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze’deki kliniğin İsrail ordusunun saldırılarında tamamen yıkıldığını duyurdu. Son saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze’de, 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu, 122 ambulans hizmet veremediği belirtildi.

Yeryüzü Doktorları Derneği’nin Gazze’deki kliniği İsrail ordusunun saldırılarında yıkıldı.

Konuya ilişkin Yeryüzü Doktorları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri akredite olan ve bölgeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları’nın Gazze’nin şehir merkezinde bulunan kliniği 7 Ekim’de başlayan İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.

İsrail saldırılarının başlamasıyla tahliye edilen ve kimsenin bulunmadığı kliniğin tamamen yerle bir olduğu belirtilen açıklamada, Gazze’nin güneyinde hizmet vermeye devam eden Yeryüzü Doktorları ekibinin, Kuveyt Hastanesinde sağlık çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Gazze'deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması sebebiyle Mısır’dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemelerinin sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze’deki ekibine ulaştırıldığının altı çizildi.

Açıklamada, son saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze’de 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu, 122 ambulans hizmet veremediği belirtildi.

Saldırıların ilk gününden bu yana hem sağlık hem insani yardım çalışmaları kapsamında 113 bini aşkın Gazzeliye ulaşan dernek, bölge halkına ilaç, hijyen paketleri, ana gıda malzemeleri, bebek ve hasta bezi olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473'e yükseldi, 68 bin 146 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.