"Yeşil alanlar yok edilerek, sosyal tesis yapılamaz"

CHP Bahçelievler Belediye Meclis üyeleri, Bahçelievler Belediyesi'nin yeşil alanı yok ederek, sosyal tesis yapmasına tepki gösterdi. Konuyu Meclis'e taşıyan CHP’liler “Kentin estetiğini bozmayın. Yeşil alanları yok ederek, sosyal tesis yapmak doğru mu?” diye sordu.

HABER MERKEZİ

CHP Bahçelievler Belediye Meclis üyeleri, İstanbul’daki Bahçelievler ilçesindeki en büyük toplanma alanı ve parkı olan Milli Egemenlik Parkı'nın içindeki sit alanında tarihi yapılarının bulunduğu yere inşaat yapılmasına tepki gösterdi. Soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’liler, AKP’li Bahçelievler Belediyesi'nin yeşil alanı yok ederek, sosyal tesis yapmasını eleştirdi.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Grubu Basın Sözcüsü Temel Polat, Meclis Başkanlığı'na ilettikleri önergeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sit alanı; devlet tarafından kamu yararı gözetilerek koruma altına alınan ve bu alanlarda yapılaşmaya, değişime izin verilmeyen, korunması gereken alanlardır. Milli Egemenlik Parkı'nın içinde bulunan arkeolojik sit alanı olan Siyavuşpaşa Köşkü, hamam kalıntıları ve tarihi çeşmenin olduğu alanda, Anıtlar Kurulu'nun izni olmadan, mevcut yetişkin ağaçları taşımak, 2 katlı bina yapmak yasalara uygun mu? Yapılan binaya belediye yapı ruhsatı vermiş midir? Park alanı Milli Emlak'a aittir. Kendilerinden izin alınmış mıdır? Kurallara uymuyorsunuz; kentin estetiğini bozmayın. Yeşil alanları yok ederek, sosyal tesis yapmak doğru mu?



Önergede şu sorular yer aldı:

» Milli Egemenlik Parkı içinde Koruma Kurulu (Anıt Kurulu) olmasına rağmen 3 katlı yapı, hiçbir güvenliği olmadan, yığma olarak bina yapılmakta olup, yapılan bu işlemin, hem Anıtlar Kurulu kararına aykırı olması, hem de yapı inşaat güvenliği olmamasına rağmen; ileride doğacak kamu zararını karşılamayı düşünüyor musunuz?

» Kendinizin yönettiği belediyeye ait alanda usulsüz yapı yapmayı uygun buluyor musunuz?”