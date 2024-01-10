Yeşil sahalardan bir efsane geçti: Der Kaiser

Tüm zamanların en iyileri arasında sayılan ve Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem çalıştırıcı olarak kaldıran Alman efsanesi Franz Beckenbauer’in ölümü futbol camiasını yasa boğdu.

Yunis ALAÇAM

Futbol dünyası gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında sayılan Alman efsanesi Franz Beckenbauer’in ölümünün yasını tutuyor. Önceki akşam 79 yaşında hayata gözlerini yuman Beckenbauer, kaptan olarak oynadığı 1974 Dünya Kupası’nı Batı Almanya milli takımı ile kazandı. Onun teknik direktörü olduğu Batı Almanya, Roma’daki 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek kupayı bir kez daha kazandı.

Fransız Didier Deschamps ve Brezilyalı Mario Zagallo ile birlikte dünyada bunu başarabilen üç isimden biri oldu. İsminin çağrışımı ve baskın oyunu nedeniyle Almancada “imparator” anlamına gelen “Der Kaiser” lakabına sahip savunma oyuncusu, Eylül 1945'te Münih'in işçi sınıfı bölgesi Giesling'de doğdu. Şehrin diğer takımı 1860 Münih’in bir taraftarı olarak büyüse de Bayern Münih'in altyapısına katıldı. 1965-77 yılları arasında kesintisiz olarak bu takımın formasını giydi. Kulübüyle birlikte oynadığı ilk sezonda Bundesliga’ya yükselme başarısı gösterdi.

Bayern Münih ile dört kez Almanya şampiyonu (1969, 1972-74) dört kez Almanya Kupası şampiyonu (1966, 1967, 1969, 1971), üç kez Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu (1974-76), bir kez Avrupa Kupa Galipler Kupası şampiyonu (1967) ve bir kez de Kulüp Dünya Kupası şampiyonu (1976) oldu.

1977’de New York Cosmos’a transfer olan “İmparator”, 1980’de ülkesine geri döndü ve Hamburg takımının formasını giydi. 1981-82 sezonunda bu kulüple şampiyon olduktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerine veda etti.

1984-90 yılları arasında Batı Almanya’yı çalıştırarak teknik direktörlük kariyerine başlayan Beckenbauer, daha sonra kısa sürelerle Fransa takımlarından Marsilya ve efsanesi olduğu Bayern Münih’i çalıştırdı. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Almanya’nın en üst düzey futbol ligini kazandı. Beckenbauer 1991’de Bayern Münih'in başkan yardımcılığı görevine gelirken, 1994-2009 arasında ise kulüp başkanlığı yaptı. İhtişamlı bir kariyere sahip Beckenbauer, futbolculuk kariyerinde dört kez Almanya’da yılın futbolcusu seçildi, 1972 ve 1976 yıllarında da Ballon d’Or (Altın Top) ödülüne layık görüldü.