Yeşil Sol Parti binasına ispirto bırakan şüpheli yakalandı, Valilik "akıl sağlığı yerinde değil" dedi

Adana Valiliği, HDP İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Adana Valiliği, Yeşil Sol Parti İl Başkanlığının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il binasına giden A.C'nin (26), giriş kapısına 3 ispirto şişesi ve 1 defter bıraktığı belirtildi.

Kadının, polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Adana HDP İl Binası giriş kapısına bir kadın şahıs tarafından 3 ispirto şişesi ve 1 defter bırakılmıştır. Olaydan sonra yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahsın 1997 Osmaniye doğumlu A.C. isimli şahıs olduğu tespit edilerek Emniyet birimlerimizce yakalanmış, şahsın ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, nedeni ile ilgili tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir."

26 yaşındaki A.C’nin ispirtoyu koymadan önce parti binasındaki afişlerle ilgilendiği ve etrafı detaylı bir şekilde incelediği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

YEŞİL SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Yeşil Sol Parti'den konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kimliğini öğrenemediğimiz fotoğraftaki şahıs, bugün saat 10:30 sıralarında elinde bulunan bu yanıcı maddeleri Adana İl Örgütümüze bırakarak ayrılıyor ve 15 dakika boyunca il binamızda kalıyor. Şahıs, sıvıları ateşlemeden olay yerinden uzaklaşıyor. Şahsın yakalanması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Daha önce de denenmiş ama başarılı olunamamış bu saldırı girişimlerine karşı mücadelemiz sürecektir!"