Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu

Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısında partinin yeni isminin netleştiği belirtildi. Partinin yeni isminin Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.

Yeşil Sol Parti'nin yeni adının Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.

Partinin bugün devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliğinin onaylandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan partide MYK toplantısı devam ediyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Partide isim değişikliği bir süredir gündemde yer alıyordu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve öncülü siyasi partilerin isimlerinde geçen “halk”, “demokrasi” ya da “barış” kavramlarından birinin yeni parti isminde yer alabileceği de gündeme gelmişti..