Yeşil Sol Parti yeniden siyaset sahnesine dönüyor

İsmini HEDEP olarak değiştiren Yeşil Sol Parti, yeniden kuruluyor. Partinin kurucu eş sözcüleri Ahmet Asena ve Dilek Göçer olacak. 19 Kasım'da ise Yeşil Sol Parti'nin Ankara'da bir konferans düzenleyeceği belirtildi.

15 Ekim’de yapılan 4'üncü Büyük Kongresi'nde ismini Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştiren Yeşil Sol Parti, siyaset sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

Artı Gerçek'ten Kemal Avcı'nın haberine göre Yeşil Sol Parti Kurucular Kurulu, partinin kuruluşu için gerekli belgeleri İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Bakanlığın gerekli incelemeyi yaptıktan sonra vereceği randevu tarihinde partinin Kuruluş Dilekçesi teslim edilecek.

51 KİŞİLİK KURUCULAR KURULU BULUNUYOR

HDP'de bir dönem Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Naci Sönmez de kurucular arasında yer alacak.

Parti yeni dönemde de eş sözcülük uygulamasını sürdürecek.

Kurucu eş sözcüler Ahmet Asena ve Dilek Göçer olacak. Asena, Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi, Göçer ise İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

Parti kaynakları, “Seçim dönemi için demokrasi mücadelesinin bir gereği olarak almış oldukları sorumluluğu yerine getirdiklerini” belirterek, “Bu adımla hem tüzel kimliğin yeniden elde edilmesini, hem de partinin örgütsel yapısının yeniden ve daha güçlü bir şekilde inşa edilmesini amaçladıklarını” belirtiyorlar.

19 KASIM’DA KONFERANS DÜZENLENECEK

Öte yandan Yeşil Sol Parti, yeni yönetimini belirleyeceği, kısa ve orta vadeli yol haritası tartışılacağı bir konferans düzenleyecek.

19 Kasım’da Ankara’da gerçekleşecek konferansta partinin öncelikleri, program ve tüzüğü tartışılacak, önümüzdeki döneme ilişkin öneriler değerlendirilecek.