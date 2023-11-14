Yeşilmen’in failleri 8 yıldır yok!

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı sürecinde hayatını kaybeden 5 aylık hamile Selamet Yeşilmen’in failleri 8 yıldır ortaya çıkarılmadı. Aile, "Ömrümüzün sonuna kadar dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk olarak 1 Ekim 2015’ten 14 Mart 2016 tarihine kadar 7 defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MA'nın haberine göre bu yasaklar sırasında birçok sivil de yaşamını yitirdi.

HAMİLEYKEN ÖLDÜRÜLDÜ

O sivillerden birisi de 5 çocuk annesi Selamet Yeşilmen'di. Yeşilmen, 13 Kasım 2015’te beşinci kez ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 15 Kasım’da, zırhlı araçtan açılan yaylım ateşi ile öldürüldüğünde 5 aylık hamileydi. Elinde hamur leğeni ile evinin bahçesine indiği sırada öldürülen Yeşilmen’in yardımına koşan kızı Sevcan ile oğlu Fikret de ateş altına alınarak, saldırıdan yaralı şekilde kurtuldu. Yapılan resmi açıklamalarda ise saldırıyla polislerin alakası olmadığı ileri sürüldü. Ancak görgü tanıkları Yeşilmen’i öldüren ateşin zırhlı araçlardan açılan ateş olduğunu dile getirdi. Selamet Yeşilmen’in öldürülmesinde de savcılık, failleri araştırmak yerine Yeşilmen’in “örgüt ile bağı” araştırıldı. Açılan soruşturma dosyası, kısa süre sonra Daimi Arama Bürosuna havale edilerek, “faili meçhul” bırakıldı. Halen savcılıkta duran Yeşilmen dosyasına dair herhangi bir adım atılmazken, yetkililer aileye defalarca ceza dosyasından vazgeçmeleri, Yeşilmen’in “terör mağduru” olduğu yönünde teklifte bulundu. Aile, ceza dosyasından vazgeçmezken, İçişleri Bakanlığı hakkında da “hak ihlali” talepli tazminat davasını sürdürdü. Mardin İdare Mahkemesi Yeşilmen’in evinin bahçesinde öldürüldüğü ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nı “kusurlu” bularak, aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

‘FAİLLER ORTAYA ÇIKSIN’

Eşinin öldürülmesinin ardından Valiliğin, “PKK öldürdü” şeklinde yaptığı açıklamayı hatırlatan Abdurrahim Yeşilmen, “Öyle dediler ama onlara teslim ettiğimiz fişekler bile harp fişekleriydi. Biz de bunun üzerine dava açtık. Ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Ama yine de ömrüm boyunca davanın takipçisi olacağım. Benim ömrüm yetmezse de çocuklarım takip edecek” dedi.

“Faillerimizi ortaya çıkarmalarını istiyoruz” diyen Yeşilmen, “Devlet failin kim olduğunu biliyor. Ateş açan aracın önünde kamera var, arkasında kamera var” ifadelerini kullandı.