Yeşim Salkım'dan 'Zafer Partisi' yalanlaması

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasının ardından Zafer Partisi'ne katıldığı yorumları yapıldı. Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" diyerek iddiaları yalanladı.

Şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dün kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.

Salkım, ikinci tweetinde ise Sayın Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.

Salkım'ın paylaşımlarının ardından sosyal medya kullanıcıları, şarkıcının Zafer Partisi'ne katıldığı yorumlarını yaptı.

İddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salkım, "Siyasete girmiyorum, net bilgi" açıklamasını yaptı.