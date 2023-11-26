Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldı

Şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Zafer Partisi’ne katıldığını duyurdu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.

Bugün, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile kahvaltıda bir araya gelen Yeşim Salkım, beraber çekildikleri fotoğrafı X hesabından paylaşarak “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı" dedi.

Salkım, ikinci tweetinde ise Sayın Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Kaptan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve “Bugün için teşekkürler, birlikten güç doğar” ifadelerini kullandı.