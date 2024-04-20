Yetenekli Bay Cage konusu ve oyuncuları: İşte Yetenekli Bay Cage filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Yetenekli Bay Cage filmi sinemanın ardından televizyonda izleyenler buluşacak. 2022 ABD yapımı aksiyon, komedi ve suç konulu Yetenekli Bay Cage filminin konusu ve oyuncu kadrosu ise izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Nicolas Cage ve Pedro Pascal'ın başrollerini paylaştığı Yetenekli Bay Cage filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Yetenekli Bay Cage konusu ve oyuncuları izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Senaryosunu Tom Gormican ve Kevin Etten'in, yönetmenliğini ise senaristlerden biri olan Tom Gormican'ın yaptığı Yetenekli Bay Cage filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Yetenekli Bay Cage filminin konusu nedir? Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kimler? İşte, Yetenekli Bay Cage filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Yetenekli Bay Cage konusu

Yetenekli Bay Cage filminde; mali yönden sıkıntılı bir süreçten geçen Nicolas Cage, bir milyarder süper hayranının doğum gününe katılmak için teklif ettiği 1 milyon doları isteksiz de olsa kabul eder. Ancak Nicolas Cage'in doğum günü partisine gideceği Pedro Pascal'ın canlandırdığı milyarderin aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğundan ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığından haberi yoktur.

Yetenekli Bay Cage oyuncuları

Yetenekli Bay Cage filminde rol alan oyuncular şu şekilde: