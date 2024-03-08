Yetersiz ücret, mobbing ve taciz

Haber Merkezi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun 100 kadın gazeteciyle görüşülerek yapılan anketin sonuçlarına göre mevcut şartlar giderek ağırlaşıyor. Sonuçlara göre kadın gazetecilerin yüzde 75’i “kazandığı ücretin yetersiz olduğunu”, yüzde 56’sı kazandıkları ücretin asgari yaşam şartlarını karşılamaya yetmediğini söyledi.

Kadınların yarıya yakını meslekte taciz ya da mobbinge maruz kaldıklarını, yüzde 50’si meslek hastalıklarına yakalandıklarını, erkeklerden daha az ücret aldıklarını ifade etti.