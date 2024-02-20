Yetişkin film yıldızı Kagney Linn Karter intihar etti

Ünlü yetişkin film oyuncusu Kagney Linn Karter, Ohio'daki evinde ölü bulundu. Karter'ın intihar ettiği belirlendi.

Yetişkin film oyuncusu Kagney Linn Karter, 36 yaşında hayatını kaybetti. Cansız bedeni Ohio'daki evinde bulunan ABD'li oyuncunun intihar ettiği belirlendi.

Yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef bütün etkileyici yeteneklerine rağmen Kagney bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu" denildi.

Karter, oyunculuğun yanı sıra mankenlik de yapıyordu.

Yıldızın annesi ve arkadaşları, anma töreninin masraflarını karşılamak için bir GoFundMe bağış sayfası kurdu. Toplanan ekstra fonların, Kagney'nin hayvanlara olan sevgisini yansıtacak şekilde hayvan kurtarma çalışmalarına harcanacağı duyuruldu.