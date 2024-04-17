YHT seferleri: Sivas-İstanbul hattında yeni dönem başlıyor
Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivas ve Ankara'dan YHT ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talebi doğrultusunda çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlayacak. Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak."
Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.