YHT seferleri: Sivas-İstanbul hattında yeni dönem başlıyor

Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak" dedi.

Güncel 17.04.2024 11:47 Giriş: 17.04.2024 11:47

Güncelleme: 17.04.2024 11:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos