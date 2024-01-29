Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için İran’a gitti

“Zaferin Rengi” adlı filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren olan oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk’e daha fazla benzemek için makyajını, İranlı özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari’ye yaptırdı. Film, 16 Şubat’ta gösterime girecek.

Oyuncu Yiğit Özşener, Atatürk makyajı için İran’ın yolunu tuttu.

1918-1923 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesine destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak olan “Zaferin Rengi” filminde, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Yiğit Özşener, makyaj için Tahran’a gitti.

51 yaşındaki oyuncunun makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Eskandari, Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini; bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir biçimde aktarabilmek için büyük çaba sarf ettiğini ve Yiğit Özşener’le uyumla çalıştıklarını belirtirken, Özşener’in sabrından, disiplininden ve şevkinden çok etkilendiğini söyledi.

Abdullah Oğuz’un yönettiği film, 16 Şubat’ta vizyona girecek.