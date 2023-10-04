Yıkılan apartmanın yapı denetçisinden “acemiliğime geldi” savunması

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda, o dönemde Bornova Belediyesi'nde görev yapan 7 şüpheli, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz verilen yapı denetim firma denetçisi Z.D., “Bornova Belediyesi'nde yalnızca 1 hafta ya da 10 gün çalıştım. Deneme aşamasındaydım. Çalışma arkadaşlarımın yönlendirmesiyle belgeyi imzaladım. Suçsuzum. İmzam var ama acemiliğim oldu” dedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı.

Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 2'si tutuklu, 11 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltmesi yapılması durumunda da binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi.

Öte yandan, kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Geçen haziran ayında görülen duruşmada heyet, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, binanın inşaat mühendisi Ali Özsoy'u ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ise ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi Aynur Denizaslanı, kooperatif üyelerinden Ayşe Yılmaz, fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye Kaya, zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar Uslu ve Zehra Yılmaz Sağlam'ın ise beraatine karar verdi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından 7 sanık hakkında da iddianame hazırlandı. İddianamede A ve B bloklardan oluşan Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan betonarme projesinin yapı ruhsatına, 1998 yılında Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından onay verildiğinin altı çizildi.

Apartmanın bloklarında bulunan bağımsız bölümlerine 2006 yıllarında 2 kez yapı kullanım izin belgesinin de yine Bornova Belediyesi yetkililerince onaylandığı vurgulandı. İnşaat mühendisi A.Y.'nin, şehir plancısı ve imar müdürü B.E.'nin, mimar ve yapı denetim-ruhsat bölümü şefi B.B.'nin, belediye betonarme teknik masası görevlileri F.G.'nin, yapı ruhsat şefi H.H.'nin, yapı kullanım bölümü görevlisi S.Ç.'nin ve Bornova Belediyesi yapı denetim firma denetçisi Z.D.'nin kamu görevlisi olduklarının ve kamu görevlisi gibi cezalandırılmaları gerektiğinin belirlendiği vurgulandı.

Yılmaz Erbek Apartmanı B blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapım denetimindeki yetersizlik, daha sonradan devreye giren yapı denetim şirketinin eksik ve hatalı değerlendirmeleri ve denetimi nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varıldığının altı çizildi. Toplanan deliller ve alınan ifadelerin ardından savcı, sanıklar için, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanıklar bugün 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar B.E., A.Y., H.H., B.B., F.G., S.Ç., Z.D. ile mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Bornova Belediyesi yapı denetim firma denetçisi Z.D., suçlamaları reddederek, "Bornova Belediyesi'nde yalnızca 1 hafta ya da 10 gün çalıştım. Sonra bana uygun olmadığına karar verip işi bıraktım. Deneme aşamasındaydım. Betonarme masasında çalışıyordum ve çalışma arkadaşlarımın yönlendirmesiyle belgeyi imzaladım. Suçsuzum. Görevimi kötüye kullanmadım. İmzam var ama acemiliğim oldu. Daha deneme sürecindeydim. İşe giriş işlemlerim bile yapılmamıştı" dedi.

Duruşmada söz verilen diğer sanıklar B.E., A.Y., H.H., B.B., F.G. ve S.Ç. ise Bornova Belediyesi tarafından 1998 tarihinde yapı ruhsatı verilmiş binanın betonarme projesinde imzalarının ve yetkilerinin bulunmadığını savundu.

Duruşmada mağdurlara da söz verildi. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zeminindeki markette kasiyer olarak çalışırken depremde hayatını kaybeden Serhat Er'in annesi Nazire Er, "Koronavirüs sebebiyle marketteki diğer personelin raporlu olmasından dolayı oğlum sadece 10 günlük geçici görev için o mağazadaydı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

17 OCAK'A ERTELENDİ

Markette alışveriş yaparken depreme yakalanıp yaşamını yitiren Ali Fatin Ülger'in oğluna da duruşmada söz verildi. N.Ü., "Hiç kimse suçlu olduğunu kabul etmiyor. Herkes imza atmış ama suçlu yok. İmalat sırasında hiçbir devlet görevlisi yok. Dükkanlar birleştirilmiş, duvarlar kaldırılmış, bina çürük ve buna belediye görevlileri göz yummuş. Eksikler göz ardı edilmiş. 10 günlük çalışana imza attırmışlar. Onu görevlendirenlerden de şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer mağdurlar da sanıklardan şikayetlerini yineledi. Savunmaların ardından hakim, Z.D.'nin belediyede çalıştığı döneme ait kayıtların ve tüm sanıkların görevleri hakkında belgelerin istenmesine karar verip duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.