Yıkılan bina ile ortaya çıktı: Balkonun duvarı yokmuş!

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım müteahhidi, "Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC'leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar. Ama yine de zararı kendimiz karşılayacağız" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçildi. Bina ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı. Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi. Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını söyledi.