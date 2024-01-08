Yıkılan binalara ikamet verilecek

Hatay Valiliği’nce alınan kararda yerel seçim öncesi yurttaşların depremde yıkılan veya ağır hasarlı binalarına ikametgâhlarını taşımasına ön açıldı. Hukuksuz olduğu ifade edilen karara tepki yağdı.

Deniz GÜNGÖR

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerin vurduğu Hatay’da yurttaşlar birçok sorunla karşı karşıya gelirken iktidar seçim oyunları oynamaya devam ediyor. Bunun son örneği ise seçim takviminin 1 Ocak’ta açıklanmasının ardından Hatay Valiliği’nin yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yurttaşların yıkılmış, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalara ikametgâh taşınarak oy kullanabileceğini açıklaması oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kararın deprem bölgesinde oy kullanacak yurttaşların “mağduriyet”ini önlemek amacıyla alındığı öne sürüldü.

Söz konusu kararın hukuksuz olduğu, iktidarın oy potansiyelini artırmak için alındığı ifade edilirken karara tepkiler yağdı.

HUKUKSUZ BİR ADIM

Hatay Valiliği tarafından alınan kararın hukuksuz olduğuna dikkat çeken eski Hatay Barosu Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın, “Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan ettiği süreden sonra seçmen nakliyle ilgili tasarrufta bulunulması hukuken doğru değil. Dolayısıyla hangi amaçla yapıldığını bilemeyiz ancak 1 Ocak tarihinden sonra yapılacak nakiller hükümsüz olmalıdır ki yapılan açıklamayı herhangi bir YSK kararına dayandırmadılar. Eğer böyle bir YSK kararı varsa bunu açıklamalılar, bu haliyle ‘Ben yaptım, oldu’ algısıyla alınmış bir karar gibi görünüyor” dedi.

Açıkalın, siyasi parti temsilcilerinin Hatay Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda adım atması gerektiğine dikkat çekti. Açıkalın şöyle konuştu: “Bununla ilgili öncelikle idareye başvurularak karardan geri dönülmesi talep edilebilir. Ayrıca İdare Mahkemesi’nde işlemi iptal davası açılabilir. Yıkılmış bir binaya yurttaşın ikametgâhını aldırıp burada da oy kullandırma gayretinin hukuki açıdan bir gereği olmadığı gibi siyasi açıdan da hangi amaçla yapıldığı izaha muhtaçtır. Yurttaşların şu anda bulunduğu yerden oy kullanmasında önünde engel yok. Valiliğin kararın nedenini açıklaması gerekmektedir. Belediye başkanlığı yarışı, yaşanan sorunların önüne konmuş durumda.”

KAYBETME KORKUSU

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay Valiliği tarafından alınan kararın iktidarın oy potansiyelini artırmak için atılan bir adım olduğuna dikkat çekti. Hatay’da depremin ardından yurttaşların hâlâ depremin yarattığı sorunlarla uğraştıklarına dikkat çeken Güzelmansur şunları söyledi: “Depremin üzerinden 11 ay geçerken sorunlar azalması gerekirken giderek büyüyor. Barınma, ulaşım, elektrik sorunları nedeniyle iktidar kaybedeceğini biliyor. Bu nedenle seçmenlerle ilgili ikametgâh üzerinden bir karar verdiler. Biz bunun takipçisiyiz.”