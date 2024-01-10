Yıkılan binalardan sorumlu tutulan eski Nurdağı Belediye Başkanı tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'na ilişkin davada aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da olduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Depremde yıkılan binaların müteahhidi ile ortak projeler yaptığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülerek tutuklanan eski AKP'li Nurdağı Belediye başkanı Ökkeş Kavak, tahliye edildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep Nurdağı’nın eski Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın tahliye edildiği öğrenildi. Kavak, depremlerde çöken binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Deprem dönemi AKP'li Nurdağı Belediyesi Başkanı olan Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketlerinin, Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda AKP'li Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya ile ortak projeler yaptığı belirlenmişti. Kaya, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Ökkeş ise yine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat 2023 tarihinde gözaltına alındı.

Ökkeş'in çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürüldü.

Ökkeş Kavak ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyledi.