Yıkılan binlerce binada imzası olan bürokrat İstanbul’u dönüştürecek

Depremde yıkılan birçok binada imzası olan ve uzun yıllar Maraş Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yapan Hacı Mehmet Güner hâlâ yargılanmıyor. Hatta şimdi de İstanbul Şehircilik İl Müdürü sıfatıyla “Yüzyılın dönüşümünü” yapacak.

İsmail ARI

6 Şubat depremlerinde Maraş’ta yaklaşık 50 bin bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu binaların büyük bir kısmında da şimdi İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koltuğunda oturan fakat uzun yıllar Kahramanmaraş Belediyesi’nde üst düzey bürokratlık yapan Hacı Mehmet Güner’in onayı yer alıyor. Yargılanmasına izin verilmeyen Güner şimdi de İstanbul’da “Yüzyılın dönüşümü”nde başrolde olacak.

Maraş’ta 1989’dan 2012 yılına kadar Kahramanmaraş Belediyesi’nde görev yapan Güner, İmar Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Plan Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin verdiği hukuk mücadelesinde de Güner’in adı ön plana çıkıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, yıkılan binaların yapı ruhsatı olmak üzere birçok iznini Güner’in verdiği ifade edildi.

Hatta 22 bloktan oluşan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde de Güner’in imzası var. Hazırlanan bilirkişi raporlarında zemin etüdü bulunmamasına rağmen Güner’in yapı ruhsatını onayladığı belirtildi.

YARGILAMA İZNİ VERİLMEDİ

Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden onlarca yurttaş, Güner hakkında suç duyurusunda bulundu. Güner’in, “Olası kastla öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, olası kastla yaralama, güveni kötüye kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık, kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, zimmet, görevi kötüye kullanmaya azmettirme, yardım etme ve tespit edilecek diğer suçlardan” yargılanması istendi. Ancak İstanbul Valiliği Güner’in yargılanmasına izin vermedi.

***

SIRADA İSTANBUL VAR

Güner kamu görevlisi olması nedeniyle yargı önünde hesap vermesi için izin istendi. Buna karşın İstanbul Valiliği Güner’in yargılanmasına izin vermedi.

Güner, 2018 yılında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak atandı. Bu göreve hâlâ devam eden Güner, ayrıca Çamlıca Camii’nin Proje Koordinatörü de yapılmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Aralık tarihinde İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü Projesine start verildiğini belirterek megakentte büyük bir kentsel dönüşüm başlatılacağını duyurdu. Kentte 400 bin yeni konut inşa edileceğini de belirtti. Ancak Erdoğan’ın övgüyle duyurduğu Yüzyılın Dönüşümü Projesinin sorumlusu da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hacı Mehmet Güner olacak. Yani yargı önünde hesap vermesi istenilen Güner, İstanbul’u dönüştürecek.