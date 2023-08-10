Yıkılan Rönesans Rezidans’ta yaşıyorlardı: Öğretmen ile kızının kimlik tespiti 6 ay sonra yapıldı

Hatay’da depremde yıkılarak yüzlerce yurttaşın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ta yaşayan öğretmen Biray Beşerikli ve kızı Nazende Dila Açıkgöz’ün kimlik tespiti, depremden 1 hafta sonra ailesinin verdiği DNA testi ile 6 ay sonra yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın enkazında çıkarılarak onlarca kayıp kişi arasında yer alan 2 kişinin kimlik tespiti 6 ay sonra yapıldı.

Depremde, Antakya’da 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 5 yıl önce eşinden ayrılan sınıf öğretmeni Biray Beşerikli de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede, kızı Nazende Dila Açıkgöz ile birlikte yaşıyordu.

Biray Beşerikli ile kızı Nazende Dila Açıkgöz, enkaz kaldırma çalışmalarının 17’nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans’taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı. Enkaz altında kalan kızı ve torununu bulmak için arama kurtarma çalışmalarını takip eden Beşerikli ailesi, çalışmalardan herhangi bir sonuç alamadı.

İLK HAFTA DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Sahiplerine ulaşılamayan cansız bedenler DNA örnekleri alınıp çeşitli mezarlıklara defnedilirken, depremden 1 hafta sonra Mehmet Beşerikli, 2 hafta sonra ise eşi Nilay Bulgurcu Beşerikli Adli Tıp Kurumu'na gidip DNA testi verdi.

HABER 6 AY SONRA GELDİ

Geçici olarak Bursa'daki Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye yerleşen Mehmet Beşerikli, 6 ay sonra, kızının ve torununun kimlik ve mezar yeri tespiti yapıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından aranan Mehmet Beşerikli, kızı Biray Beşerikli ve torunu Nazende Dila Açıkgöz'ün mezarının belirlendiğini söyledi. Aile, aldıkları haberle birlikte, Hatay’a gitti. Kızı Biray Beşerikli'nin Hatay Şehitler Mezarlığı'nda 915 numaralı mezara, torunu Nazende Dila Açıkgöz'ün ise 369 numaralı mezara defnedildiğini belirten Mehmet Beşerikli , deprem anını aklından çıkaramadığını söyleyerek, "O an bizim için kıyamet alameti gibi bir şeydi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ben de aynı olayı yaşadım. Dünyanın sonunun geldiğini düşündük. Bir an önce dursun diye dua ettim. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Eşimle birlikte evdeydik. Oğlum yeni evlendi, o kendi evindeydi. Kızım da sitedeydi. Kızıyla birlikte yaşıyordu. Biz, eşimle birlikte o anı yaşadık" dedi.

ADLİ TIP'TAN KESİN SONUÇ GELDİ

Mehmet Beşerikli, "Biz ilk hafta başvurumuzu yaptık. Çıkan cenazeleri de takip ediyorduk fakat ilk günlerde arama kurtarma ekipleri bize çıkan cenazeleri göstermediler. Hangi hastaneye gideceğimizi bilmiyoruz. Arkalarından gitsek, çıkan cenazeleri göremeyeceğiz. Onların takibini yapamayacağız. Ortam karışıktı. Her şey birbirine girdi. Biz de başvurumuzu yaptık. İlk hafta ben, ikinci hafta eşim DNA örneğini verdi. Aradan 6 ay geçti. Bizi 6 ay sonra cumhuriyet savcısı aradı. Donduk kaldık. Birkaç gün sonra Adli Tıp Kurumu'ndan yüzde 99,9 kesinleşmiş sonuçları geldi. Bizim için gözümüz aydın diyorum. Darısı diğer depremzede kardeşlerimizin başına. Onlara inşallah umut oluruz. İnşallah onların da beklentileri sona erer" ifadelerini kullandı.