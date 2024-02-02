Yıkım kararına rağmen hizmet veren Akçakoca Devlet Hastanesi için çağrı

2007 Deprem Yönetmeliği’ne uymadığı öğrenilen ve 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar alan Akçakoca Devlet Hastanesi yıkım kararına rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Duruma tepki gösteren SES Düzce Temsilciliği, hastane önünde yaptığı açıklamada, yetkililere çağrı yaparak, "Olası bir depremde bu binadan cenazelerimizin çıkmasını mı bekliyorlar?" diye sordu.

Düzce’de Kasım 2022’de meydana gelen 5,9 büyüklüğüdeki depremde hasar alan Akçakoca Devlet Hastanesi, yıkım kararı olmasına karşın faaliyetine devam ediyor.

Bugün, Akçakoca Devlet hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilciliği üyeleri, Sağlık Bakanlığı'nın yıkım kararına rağmen hastanenin faaliyetine devam ettiğine dikkat çekerek, "Olası bir depremde bu binadan cenazelerimizin çıkmasını mı bekliyorlar?" diye sordu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde, depreme dayanıklı olmadığı bilimsel raporla kanıtlanan ve boşaltılması talep edilen İskenderun Devlet Hastanesi eski binasının boşaltılmaması nedeniyle depremde en fazla can kaybının yaşandığı kamu binası olduğu anımsatılan açıklamada, aynı akıbetin Akçakoca Devlet Hastanesi'nde de yaşanması için harekete geçilmesi talep edildi.

SES Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz'ın imzası ile Akçakoca Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Yaşamını yitiren insanların içerisinde çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet emekçisi de bulunmaktadır. Ancak acı olan; depreme dayanıklı olmadığı bilimsel raporla kanıtlanan ve boşaltılması talep edilen İskenderun Devlet Hastanesi eski binasının boşaltılmaması nedeni ile depremde en fazla can kaybının yaşandığı kamu binası oldu.

Aynı akıbetin Akçakoca Devlet Hastanesinde de yaşanmasını istemiyoruz. Sendikamız SES’in ısrarlı çabaları sonucunda yapılan incelemelerde Akçakoca Devlet Hastanesinin 23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası zarar gördüğü ve bunun üzerine yapılan incelemede hastane binasının depreme dayanıklı olmadığı ve tahliye edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yaptığımız başvurulardan sonra Akçakoca Devlet Hastanesi hakkında onarılmasının imkansız olup, yeni bina yapım kararı alınmış ancak bu karar hala yerine getirilmemiştir. İhale süreci yeni tamamlanmış inşaat yeni başlamıştır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 28 Şubat 2023 tarihli yazısı ile Düzce Valiliğinden biran önce Akçakoca Devlet Hastanesinin tahliye edilmesi bildirilmiş ancak bugüne değin bu hastane faaliyetlerine devam etmiştir.

"BU BİNADAN CENAZELERİMİZİN ÇIKMASINI MI BEKLİYORLAR?"

Şaka yapmıyoruz. Bu anlattığımız olay gerçektir. Bizzat Sağlık Bakanlığının yıkım kararının gereğini yapın yazısına rağmen Düzce Valiliği, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Akçakoca Devlet Hastanesi Başhekimliği neyi bekliyor? Olası bir depremde bu binadan cenazelerimizin çıkmasını mı bekliyorlar?

Bu kadar bilimsellikten uzak ve her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktan bi haber yönetimlere sesleniyoruz. Biran önce Akçakoca Devlet Hastanesini boşaltın bu hastanede görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve hastaların can güvenliğini sağlayın. Yeni temeli atılan hastane binası hazır oluncaya kadar yerinde geçici olarak sahra hastanesi kurulmalı ve halkımızın sağlık hizmetine erişimi ve sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. En kısa zamanda yapılmakta olan hastane binası hizmete sunulmalıdır.

Bu konuda Sendikamız; 23 Kasım 2022 Düzce Depremi sonrası, 30 Kasım 2022 den bu güne kadar iki kez basın açıklaması, İl Sağlık Müdürlüğü ile en az 3-4 defa yazışma ile tahliye edilmesi talebini dile getirdik. Akçakoca, Düzce ve Ülke Kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık.

"AYNI ACILARI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Birkaç gün sonra 6 Şubatta 13 İli etkileyen 11 İlde 50 Bin üzerinde hayatını kaybedenlerin olduğu Kahramanmaraş merkezli, 20 Şubatta Hatay merkezli depremlerde, yaşanan bu can kayıplarından 448 canın Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisi olduğunu bir kez daha kamuoyu dikkatine sunmak istiyoruz.

1999 Depremlerinde ihmal ve görevi kötüye kullanmanın yaşandığı Düzce Ömür Hastanesinde, yine Aydınpınar Caddesindeki Özel Sağlık Merkezi ve diğer Sağlık Kurumlarında kaybettiğimiz Sağlık Emekçilerimizi unutmadık. Aynı acıları Akçakoca da, Düzce de veya ülkemizin başka bir köşesinde tekrar yaşamak istemiyoruz.

Yine yasalarımızda emirlere uymamanın suç olduğunu tüm yönetim kademelerine bir kez daha hatırlatıyoruz.

SES olarak sürecin yakından takipçisi olacağımızı, arkadaşlarımız ile hastalarımızın can güvenliğini sağlama konusunda hastanenin tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirmeyenler hakkında, gerekli her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz."

Hastane önündeki basın açıklamasında, SES Genel Merkezi Eş Başkanı M.Sıddık Akın, Genel Sekreter Ferit Ceylan, Genel Örgütlenme Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu, Eğitim Sen Düzce ve Bolu Sube Temsilcileri, SES Bolu Şube ve Sakarya Temsilcileri, SOL Parti, EMEP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Çiftçisen Akcakoca Temsilcisi, Tüm Emeklilerin Sendikası Bolu, Düzce ve Akçaoca Temsilcileri ve Bolu, Düzce, Sakarya ve Akçakoca Tüm Emekli Sen 2021 temsilcileri de yer aldı.