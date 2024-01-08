Yıkım projesi!

Dersim’de Milli Park statüsünde bulunan Halvori Gözeleri Millî Parkı betona boğuldu. Yöre halkından tepki yağdı.

Kayhan AYHAN

Dersim’deki Halvori Gözeleri doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Alevi yurttaşların kutsal mekanlarından biri olarak da kabul edilen Halvori Gözeleri merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2872 sayılı Millî Parklar Kanunu ile Millî Parklar Yönetmeliğine göre Halvori Gözeleri Millî Parkı ‘Mutlak Koruma Zonu’nda da yer alıyor. Bölge aynı zamanda hassas bölgeler koruma statüsünde.

2020 yılında Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede Bungalow Ev Tip Otel işletmeciliği için resmî süreç başlatıldı. Gelen tepkiler üzerine bir süre geri adım atılsa da projeye yeniden başlandı ve mutlak korunması gereken Halvori Gözeleri Millî Parkı’na betondan yapılar yapıldı. Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, Halvori Gözeleri’nin Dersim tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Dersim’de sermayeye yer sağlamaya çalışıyorlar. Turizmi de bu işin yumuşak karnı olarak görüyorlar. Bu proje Dersim’e yapacakları en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Dersim doğası için zulümdür. Bu proje aslında barajlara, madenlere eş değerdir. Adını turizm olarak şirin gibi gösterseler de aslında yıkıcıdır. Halvori Gözeleri bir inanç merkezidir. Ancak dışarıdan bakanlar burayı mesire yeri olarak görüyorlar. İnancı asimile etmeye çalışıyorlar. Munzur gözeleri, Halvori gözeleri ve Ana Fatma Dersim’in inanç ve Kültür merkezlerindendir. Bunların sermaye tarafından mesire yeri olarak algılanıp ona göre proje geliştirilmesi zülümdür. Dersim’i kimliksizleştirme projesidir. Projeyi kabul etmiyoruz, sorumlular hakkında gereği yapılmalı” diye konuştu.