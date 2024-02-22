Yıkımda ortaya çıkan gerçek: İki binanın ortak duvarı varmış

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın yandaki apartman ile ortak duvarı olduğu anlaşıldı. Duvarsız kalan apartmana duvar örülecek.

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Denizköşkler Mahallesi'ndeki dört katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenisinin yapılması kararı, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bitişik iki bina için ortak duvar örüldüğü anlaşıldı.

Yıkım, çevreye ve trafiğe daha az zarar vermek için küçük iş makineleri ile üst kattan itibaren başlatıldı. Ancak, yıkıma başlanması ile birlikte bu binanın üst katındaki dairelerin hemen bitişikteki 8 daireli bina ile ortak duvar kullandığı anlaşıldı.

Yıkımı gerçekleştiren müteahhit, belediyenin teknik uzmanların gelerek inceleme yapmasını istedi. Gelen ekip, farklı katlarda belirlenen noktalarda tuğlaların dikkatli biçimde kırılmasını isteyerek, nerede ortak duvar kullanıldığını tespit etti. İnceleme sonunda binanın merdiven boşlukları ile üst kattaki dubleks dairelerde iki bina için ortak duvar örüldüğü anlaşıldı.

MÜTEAAHHİT 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Evlerine bitişik binanın yıkılması üzerine gelişmeleri endişe içinde izleyen Levent Karabacak, ortaya çıkan durumu üzerine binayı yapan müteahhide telefonla ulaştığını ancak müteahhidin aradan 30 yılı aşkın süre geçtiğini, o tarihteki inşaat ile ilgili detayları hatırlamadığını, bina yapılırken de tüm izinlerin alındığını söylediğini aktardı.

Karabacak, o müteahhidin bir daha telefonu açmadığını anlatırken, "Geçmişteki müteahhidini aramamıza rağmen bize bir sefer cevap verdi ve daha sonra tekrar arayacağımızı düşünerek telefonlarını kapattı. Devlet yetkililerine, büyüklerine sesleniyorum. Bunların sorumluları kim ise burada yaşayan insanları mağdur etme hakkı yok. Ailemiz, çocuklarımız. Burada yaşanacak en ufak sıkıntıda zararımızı kim karşılayacak" dedi.

İnşaatın yapımını üstlenen müteahhit, ortak duvar çıkan dairelerin duvarını örmeyi kabul ettiğini belediye yetkililerine bildirdi.