Yıkımın bilançosu

AKP ve kayyumların elinden muhalefete geçen belediyelerin üzerine kalan borçlar gündemdeki yerini koruyor. CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Kaya “Bize anlatılandan 8 kat fazla borç var” dedi.

Haber Merkezi

Yerel seçimlerde AKP ve kayyumlardan muhalefete geçen belediyelerin borçları dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Eski AKP’li Trabzon Ortahisar Belediyesi, CHP’li yeni yönetime 800 milyonluk borç bıraktı. Duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu rakamlarla karşılaşınca üç gün baş ağrısı çektim. Üç gün boyunca baş ağrısından uyuyamadım çünkü soru önergemizde bize verilen borç miktarı 110 milyon TL civarındaydı” dedi.

Yerel seçimlerde el değiştiren birçok belediyede, yeni başkan ve yönetimler devraldıkları devasa borçlar karşısında şaşkına dönerken, bazı başkanlar da duruma tepki göstermek ve halkı bilgilendirmek için mevcut borçları içeren afişleri halkla paylaştı. Yeni yönetimleri şaşırtan borç tablolarından biri de Trabzon Ortahisar’da yaşandı. Ortahisar Belediyesi’nin dün yapılan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda belediyenin mali tablosunu değerlendiren bir konuşma yaptı. Ahmet Kaya, şunları söyledi: "800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Çok ağır ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Belediyemizin gelirleri de imkanları da belli. Personel sayımız, aylık ödemelerimiz belli. Bu şehrin bir evladı olarak, kentim adına üzülerek söylüyorum, ortada vahim ve ağır bir tablo var. Tabi bu yükün altına hep birlikte girdik.”

AKP’Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de AKP’li bir önceki başkan Selahattin Gürkan’dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını açıkladı. Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını dolayısıyla kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını söyledi. Er şunları söyledi: “Bu borcun artmasına sebep şeylerden biri; yani biz kaynak arayışına girdik. Burada açık açık söylemem lazım buraya geldiğim ilk gün maaş ödemek durumundaydım.”

DEM Parti’nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ise kayyum yönetiminden kalan borçlarının 3 milyar 502 milyon TL olduğu ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde kayyumla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı daha önce iki kez seçilmesine karşın görevden alınan DEM Parti’nin adayı Ahmet Türk kazandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetiminden kalan borçlarının 3 milyar 502 milyon TL olduğu açıklandı.

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DENİZLİ İLK SIRADA YER ALDI

CHP’li Denizli Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eski başkan AKP’li Osman Zolan’ın kendi fotoğraflarının yer aldığı 30 bin boyama dergisine 700 bin lira ödediğini söyledi. Çavuşoğlu, görevi devraldığı eski başkan AKP’li Zolan’ın döneminden kalan toplam borcun 11 milyar 130 milyon 969 bin lira olarak açıklamıştı. Halk TV yayınına katılan Nuri Çavuşoğlu, seçim döneminde Zolan’ın kendi fotoğraflarının da yer aldığı 30 bin adet çocuk boyama dergisi bastırdığını açıkladı. Çavuşoğlu, dergiler için 700 bin lira ödendiğini belirtti.

Öte yandan CHP, 31 Mart’ta kazandığı bazı belediyelerin mevcut borçlarını açıklamıştı. Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi 11 milyar lira borçla rekor kırarken, Sancaktepe Belediyesi de 2 milyar lira borçla ikinci sırada yer aldı.

1 milyon nüfuslu Denizli Büyükşehir Belediyesi: 11,1 milyar TL

490 bin nüfuslu İstanbul Sancaktepe Belediyesi: 2 milyar TL

575 bin nüfuslu Kütahya Belediyesi: 1,7 milyar TL

155 bin nüfuslu Kilis Belediyesi: 502 milyon TL

85 bin nüfuslu Edirne Keşan Belediyesi: 483 milyon TL

65 bin nüfuslu Antalya Kaş Belediyesi: 400 milyon TL

43 bin nüfuslu İzmir Kiraz Belediyesi: 332 milyon TL

50 bin nüfuslu Kütahya Gediz Belediyesi: 262 milyon TL

41 bin nüfuslu Denizli Tavas Belediyesi: 61 milyon TL