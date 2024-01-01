Yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan 24 kişi gözaltına alındı

İzmir ve Çorum'da, yılbaşı kutlamalarında havaya rastgele ateş açan toplam 24 kişi yakalandı.

Çorum'da yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş açan 10 kişi gözaltına alındı.

Kutlamalarda havaya rastgele ateş açan kişiler tespit edildi.

Havaya tabanca ve tüfekle ateş ederek kutlama yapan 10 kişi gözaltına alındı, silahlarına el konuldu.

İZMİR'DE 14 KİŞİ YAKALANDI

İzmir'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında çok sayıda tabanca ile tüfek ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişiye "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldı.