Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pazartesiden itibaren rutin dışında gıda denetimleri yaptıklarını belirterek, 20 bin 500 denetim yapıldığını, 396'sında uygunsuzluk tespit edildiğini ve idari para cezası kesildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hafta başından bu yana gıda denetimlerini arttırdıklarını söyledi. Yumaklı, 20 bin 500 denetim yapıldığını, 396'sında uygunsuzluk tespit edildiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı, idari para cezasının kesildiğini belirtti.

Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'nda kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Pazartesiden itibaren rutin dışında gıda denetimleri de yaptıklarını ifade eden Yumaklı, 7 bin 500'ün üzerinde bakanlık mensubunun sahaya indiğini söyledi. Yumaklı, "Özellikle gıda tüketimi başta olmak üzere bakanlığın sorumluluk alanına giren hususlarda ürünler denetlendi. 20 bin 500 denetim yapıldı, 396'sında uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili de idari para cezası kesildi" diye konuştu.

Yurttaşların güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili herhangi bir toleranslarının olmayacağını vurgulayan Yumaklı, bu konuyla ilgili duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Yumaklı, açıklamasının ardından fabrikada incelemelerde bulundu, işçilerle bir araya geldi.