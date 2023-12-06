Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 50 gözaltı

Yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı.

Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araç ele geçirildi.