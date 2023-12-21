Yıldırım Demirören: Ne TFF ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım

Yıldırım Demirören TFF ve Beşiktaş başkanlığı hakkında yaptığı açıklamada "Ne TFF ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş'ta geçmiş yıllarda başkanlık yapmış olan AKP'ye yakın iş insanlarından Yıldırım Demirören, herhangi bir adaylık düşünmediğini söyledi.

70’inci Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya’nın Barselona kentinde toplandı. Jüri toplantısında konuşan Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirören, “Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor” diye konuştu.