Yıldız eskrimciler Sofya'dan madalyayla dönüyor

Bulgaristan’da 17-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen EFC (Avrupa Eskrim Konfederasyonu) Yıldızlar Circuit Turnuvası’nda Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker ve Furkan Yaman’dan kurulu yıldız erkekler kılıç takımı şampiyon olurken; yıldız kadınlar kılıçta Deniz Duvan bronz madalya elde etti.

Bulgaristan’da 17-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen EFC (Avrupa Eskrim Konfederasyonu) Yıldızlar Circuit Turnuvası’nda Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker ve Furkan Yaman’dan kurulu yıldız erkekler kılıç takımı şampiyon olurken; yıldız kadınlar kılıçta Deniz Duvan bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya’da bugün yıldız kadınlar kılıçta bireysel, yıldız erkekler kılıç kategorisinde ise takım müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye finalde ABD-2 takımını 45-34 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan başarılı karşılaşmalar sonucu adını yarı finale yazdıran Deniz Duvan, bu turda Ukraynalı Viktoria Korotchenko’ya 15-10 yenilerek mücadelesini 3’üncü sırada tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Bugün bireyselde mücadele eden diğer eskrimciler Akya Göllü 37., Zehra Nehir Cihan 42., Berra Kürek 45., Ela Güneş 52., İrem Güner 55., Neris Ada Kabadere 60., Duru Arabacı 66., Duru Ayşe Özgönül 71., Ece Öztürk 74., Ayşe Didem Yemiş 82., İrem Melek Bayrak 102., Derin Pala 120., Duru Kırsırtlı 124., Hayat Gündoğan 152., Elif Damla Gülebastı 157., Beren Yağmur Koçkaya 166., Ela Suzan Ergezer 178., Ecem Çiçek 191., Elif Çınar Koçak turnuvayı 191’inci sırada tamamladı.

Öte yandan takım müsabakalarında; Türkiye 3 takımı (Toprak Altınçekiç, Candeniz Berrak, Mustafa Can Gül, Nedim Semih Mescioğlu) 4., Türkiye 2 takımı (Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Arda Takka, Mustafa Yıldırım) 16., Türkiye 4 takımı (Ali Barış Akpınar, Efe Barış, Acar Dankaz) 17. Ve Türkiye 5 takımı (Eren Aslan, Muhammed Arda Başar, Arda Doğan) organizasyondan 38’inci takım olarak ayrıldı.