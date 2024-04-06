"Yıldız’ın tutukluluğu hukuk ve vicdana aykırı"

Haber Merkezi

Cezaevindeki kızına ve kızının koğuş arkadaşına para yatırdığı için hakkında "örgüte finans sağlamak" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 75 yaşındaki tutsak yakını Hatice Yıldız, cezanın onanması üzerine 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Yıldız’ın tutuklanmasına tepki gösteren avukat Güçlü Sevimli, 75 yaşındaki Hatice Yıldız’ın söz konusu iddia nedeniyle tutuklanmasının hukuka da vicdana da aykırı olduğunu belirtti.

Yıldız'ın ağır hasta olması ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” şartlarının oluşmaması sebebiyle bu davanın iki temel hukuksuz boyutu olduğunu söyleyen Sevimli, bu şartlar altında yargılamanın yapılamayacağına dikkati çekti.

‘ATK HEKİMLERİ ŞİKÂYET EDİLMELİ’

Yıldız’ın yaşına ve sağlık durumuna da değinen Sevimli, bu haliyle cezaevinde kalamayacağının altını çizdi. Davanın hasta tutsaklık boyutuna da değinen Sevimli, şöyle devam etti: “Hasta tutsaklar meselesi ülkemizde uzun yıllardır bir kangrene dönüşmüş durumda. Bin 600 civarında hasta tutsak olduğu söyleniyor. Bu gerçekten çok korkunç bir rakam. Siyasi iktidar, cezaevinde kalamayacak kadar ağır hasta siyasi tutuklu ve hükümlüleri serbest bırakmıyor. Bunu bir politika olarak bilinçli bir şekilde uyguluyor. Bugüne kadar hasta tutsaklar meselesi ile ilgili çokça konular gündeme getirildi, eylemler yapıldı. Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) ne kadar anti bilimsel çalıştığı, verdikleri raporların tıp etiğine aykırı olduğu yıllardır dile getiriliyor. Hasta tutsak meselesinin en önemli boyutu ATK’nin hasta tutsaklarla ilgili verdiği ‘cezaevinde kalabilir’ raporlarıdır. Bu raporların kendisi hukuka da tıp etiğine de aykırı. Maalesef uzun yıllardır ATK hekimleri, hekimlik etiğine tamamen aykırı, mesleklerine adeta ihanet eden bu raporların altına imza atabiliyorlar. Bulunulan şehrin tabip odalarına bu hekimler şikayet edilebilir ve hekimlerle ilgili meslekten men kararı da dahil olmak üzere disiplin kararları verebilirler. Bu, bence çok etkili olur” diye belirtti.

Cezaevlerine para yatırma gerekçesiyle verilen tutuklama kararının hukuka ve vicdana aykırı olduğunu vurgulayan Sevimli, “Bütün hukuk kurumlarını duyarlı olmaya ve bu konuda çalışma yapmaya çağırıyorum” dedi.