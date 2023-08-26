“Yılgınlığı bırakın Şavşat’a bakın” başlığıyla BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu hafta da bayilerinizde
BirGün Pazar gazetesi dopdolu içeriğiyle bu hafta da bayilerinizde. “Yılgınlığı bırakın Şavşat’a bakın” başlığıyla çıkan Pazar gazetesine katkı verenler arasında Barış Terkoğlu, Erdal Güney, Levent Hekim, Haydar Ergülen, Güray Öz, Timur Soykan, Arzu Erkan, Mustafa Sönmez, Yasin Durak, Ozan Gündoğdu, Hande Gazey, Emre Erdoğan, Nesli Zağlı, Cansu Tekin, Mehmet Atilla, Mine Söğüt bulunuyor.