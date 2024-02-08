Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanıyor: Fatih Karahan sunum yapacak

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporu için bugün ilk kez kamera karşısına geçecek. Karahan, yıl sonu tahminlerini de aktaracağı toplantıda basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. TCMB'nin Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Karahan'ın sunumuyla başlayacak.

Ekonomi 08.02.2024 09:25 Giriş: 08.02.2024 09:25

Güncelleme: 08.02.2024 09:38 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu bugün düzenlenecek basın toplantısı ile açıklayacak. Toplantı saat 10.30'da başlayacak. Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını istemesiyle' boşalan koltuğa getirilen yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan da bugün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Sunum, 3 Şubat'ta görevine başlayan Karahan'ın ilk sınavı olacak. Bu nedenle Karahan'ın piyasalara vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. TCMB'nin yeni başkanı sunumun ardından soruları yanıtlayacak. Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği toplantısının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. ENFLASYON HEDEFİNİN KORUNMASI BEKLENİYOR Piyasalar, TCMB'nin önceki rapordaki yüzde 36'lık enflasyon hedefini korumasını bekliyor. 2023 yılının son Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı sonunda ise yüzde 14 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine vurgu yapılmıştı. Karahan, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk değerlendirmesinde, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,70 yükselirken, yıllık bazda yüzde 64,86 olarak açıklanmıştı.