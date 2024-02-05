Yılın ilk enflasyon verileri açıklandı: TÜİK verileri beklenti altında kaldı

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu.

Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Grafik: TÜİK

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Grafik: TÜİK

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

Grafik: TÜİK

ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 129

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon ocak ayında yüzde 9,38 arttı.

ENAG yıllık enflasyonu ise yüzde 129.11 olarak ölçtü.