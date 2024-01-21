Yılın ilk faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi ne?
Merkez Bankası, yeni yılın ilk faiz kararını 25 Ocak'ta açıklayacak. Ekonomistler, 250 baz puan artışı bekliyor.
Merkez Bankası, yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek.
AA Finans'ın, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı.