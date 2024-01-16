Yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Beştepe'deki Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı. Gündemde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.30'da başladı.

Toplantıda, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ek zammın görüşülmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma, Kabine toplantısında gündemde olacak. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Meclis'te açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına yapılacak ek zamla ilgili, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek" demişti.

ENFLASYON DA MASADA

Kabine'de ayrıca enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek.

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum da değerlendirilecek.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ DE KABİNE'DE

Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç’in Nato'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.