Yılın ilk Kabine toplantısı bugün: Gözler, emekliye ek zamda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Ülkedeki milyonlarca emekli, maaş zammı için kabine toplantısını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

Meclis'te açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek" demişti.

Cuma günü gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, emekli zammına ilişkin, "Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz" diye konuşmuştu. Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerledireceklerini söylemişti.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ DE KABİNE'DE

Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç’in Nato'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.