Yılın ilk üç ayında en az 425 işçi çalışırken öldü

İş sağlığı önlemlerinin yetersiz kalmasının faturasını emekçiler canıyla ödüyor. İSİG raporuna göre, 2024 yılının ilk üç ayında 425 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden 16'sı çocuk işçiler.

EMEK SERVİSİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) mart ayı "İş Cinayetleri Raporu" raporunu açıkladı.

Rapora göre ocak ayında 161, şubat ayında 149 ve mart ayında 115 olmak üzere 2024 yılının ilk üç ayında en az 425 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Yeni yılın ilk 3 ayında İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Masquerade adlı gece kulübünün tadilatında çıkan yangında 29 işçinin ölümü, Akkuyu Nükleer Santral İnşaatında menenjit nedenli işçi ölümleri, TOKİ ve özel şirketlerin yaptıkları inşaat şantiyelerinde yangın nedenli ölümler, İliç Anagold maden işçisi katliamı, Batuhan A yük gemisinin batması öne çıkan iş cinayetleri oldu.

İşçi ölümlerinde ilk sırada inşaat işkolu geldi. Bu yılbaşıyla birlikte 11 deprem şehrinde inşa faaliyetleri hızlanırken bölgede en az 32 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Türk inşaat şirketlerinin yurtdışında yaptıkları işlerde de can kayıpları sürdü. Bu inşaatlara çalışan 6 işçi yaşamını yitirdi. Öte yandan üç ayda 58 şoför ve 14 moto kurye yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerden 177'si sanayi sektöründe, 105'i inşaat sektöründe 105'i hizmet sektöründe yer alırken toplamda 38 tarım sektörü işçisi hayatını kaybetti.

16 ÇOCUK İŞÇİ

Üç ayda 16 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu sürede 11- 14 yaş ve altı 4 çocuk, 15-17 yaş aralığında 12 genç/çocuk ve 18-25 yaş aralığında 57 genç işçi hayatını kaybetti. Yani her 100 ölümün 17’si genç ve çocuk oldu. Üç ayda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle oldu: 14 yaş ve altı 4 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 12 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 84 işçi, 30-49 yaş arası 178 işçi, 50-64 yaş arası 105 işçi, 65 yaş ve üstü 22 işçi, yaşını bilmediğimiz 20 işçi hayatını kaybetti.

Üç ayda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı ise şöyle: ezilme, göçük nedeniyle 82 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 79 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 77 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 61 işçi; patlama, yanma nedeniyle 22 işçi; intihar nedeniyle 21 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 20 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 14 işçi; şiddet nedeniyle 11 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 9 işçi; diğer nedenlerden dolayı 29 işçi hayatını kaybetti.

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Bir günde 2 iş cinayeti

İstanbul ve Manisa’da dün meydana gelen iki ayrı olayda iki emekçi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Adilköy Mahallesi’nde bulunan Yeni Anadolu Madencilik’e ait maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı. Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürpınar’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Ataşehir’de Yenişehir Mahallesi’nde bulunan inşaat alanında bulunan mobil vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.