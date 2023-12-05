Yılmaz Büyükerşen'den adaylık başvurusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, başkanlık için bir kez daha aday oldu.

Güncel 05.12.2023 17:24 Giriş: 05.12.2023 17:24

Güncelleme: 05.12.2023 17:34 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+