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Yılmaz Büyükerşen'den adaylık başvurusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, başkanlık için bir kez daha aday oldu.

Güncel
  • 05.12.2023 17:24
  • Giriş: 05.12.2023 17:24
  • Güncelleme: 05.12.2023 17:34
Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Büyükerşen'den adaylık başvurusu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmak için CHP'ye başvuru yaptı. 

Gazete Duvar'dan Şenay Bilik Yıldırım'ın aktardığına göre aday adaylık başvuru süresinin dolmasına saatler kala Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir İl örgütünde aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Büyükerşen, şehir dışında olduğu için aday adaylık başvurusunu vekalet vererek gerçekleştirdi.

İlk kez 1999 yılında DSP’den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, böylece 6’ncı dönemi için aday adayı oldu.

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